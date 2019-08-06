В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-06T12:32:05+03:00

Водитель ВАЗа не справился с управлением и протаранил столб Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в понедельник, 5 августа, на улице Промышленности в Самаре произошла серьезная авария. Там около 21:30 влетела в фонарный столб отечественная легковушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 27-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны улицы Авроры в направлении улицы Партизанской, не справился с управлением и врезался в столб, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадал несовершеннолетний пассажир легковушки. Медики оказали ему необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водитель ВАЗа был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU