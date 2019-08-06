В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
Вечером в понедельник, 5 августа, на улице Промышленности в Самаре произошла серьезная авария. Там около 21:30 влетела в фонарный столб отечественная легковушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 27-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны улицы Авроры в направлении улицы Партизанской, не справился с управлением и врезался в столб, - рассказали полицейские.
В результате случившегося пострадал несовершеннолетний пассажир легковушки. Медики оказали ему необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водитель ВАЗа был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU