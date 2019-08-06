2019-08-06T17:13:36+03:00
Общество

Стало известно, какие парки и скверы в первую очередь благоустроят в Самаре в 2020 году

В голосовании по выбору общественных пространств приняли участие более 120 тысяч самарцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: МАУ "Парки Самары"
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В Самаре подвели итоги голосования по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2020 году. В нем приняли голосование 124,5 тысяч человек. При этом, как отмечают в городской мэрии, около 6 тысяч голосов из-за нарушения условий голосования учтены не были.

- В пятерку территорий-лидеров попали сквер на улице Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в поселке Зубчаниновка, территория по нечетной стороне улицы Авроры в Советском районе, парк Щорса и Ерик Парк, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Именно эти пять общественных пространств будут благоустроенны в первую очередь. Голоса самарцев распределились следующим образом:

1. Сквер по ул. Овчарова — 15518 голосов.

2. Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной (сквер Александра Невского) — 13919 голосов.

3. Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромная — 12934 голоса.

4. Парк Щорса — 11047 голосов.

5. Юрик Парк (ЖК «Волгарь») - 10260 голосов.

6. Сквер Речников (ул. Флотская) — 8181 голос.

7. Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой /ул. Ерошевского — 7879 голосов.

8. Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной — 6311 голосов.

9. Парк «Воронежские озера» - 5688 голосов.

10. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий — 5653 голоса.

11. Сквер на Хлебной площади — 4992 голоса.

12. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина) — 4358 голосов.

13. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев — 3668 голосов.

14. Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» - 3542 голоса.

15. Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13 — 2707 голосов.

16. Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина) — 2377 голосов.

17. Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова — 1760 голосов.

18. Детский сквер по ул. Победы — 1748 голосов.

19. Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера — 1012 голосов.

20. Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам — 936 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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