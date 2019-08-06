Мертвые души и «больничный сбор»: В Самарской области осудили главврача, обманывавшего пенсионеров

СЕГОДНЯ 21:56 2019-08-06T21:56:40+03:00

У стариков за лечение в государственной больнице отбирали три четверти пенсии

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Суд Богатовского района вынес приговор бывшему главврачу Борской центральной районной больницы. Чиновник наказан за мошенничество и служебный подлог.

- По указанию главного врача, с пенсионеров, лечившихся в медико-социальных отделениях больницы в селах Усманка и Петровка, незаконно взималась некая ежемесячная плата за пребывание — до 75% пенсии. Общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей, - сообщает пресс-служба Самарской областной прокуратуры.

Также недобросовестный «целитель» фиктивно устроил на работу трех человек, которым начислялась заработная плата — в итоге больницу удалось обмануть на 478 тыс. рублей. Подсудимый полностью возместил материальный ущерб, чем, видимо, и вызвал снисходительность суда — условный приговор на четыре года лишения свободы (с испытательным сроком три года). Помимо этого, его обязали заплатить штраф — 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU