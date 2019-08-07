В Самаре на проспекте Кирова трамвай № 25 слетел с рельсов и перегородил дорогу
Утром в среду, 7 августа, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе остановки "Профтехучилище" сошел с рельсов трамвай № 25. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- На проспекте Кирова после Заводского шоссе слетел с рельсов второй вагон трамвая. Его развернуло поперек проезжей части, в итоге он перегородил две полосы движения по направлению из города, - рассказали свидетели происшествия.
По словам очевидцев, стояли минимум 5-6 трамваев и 7 троллейбусов. В ранний час пробка мешала людям вовремя лобраться до работы
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за схода вагона с рельсов движение троллейбусов в сторону города оказалось парализовано. Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада Трамвайно-троллейбусного управления.
В Самаре на проспекте Кирова трамвай сошел с рельсов 7.08.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU