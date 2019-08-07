В Самаре на проспекте Кирова трамвай № 25 слетел с рельсов и перегородил дорогу

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-07T07:59:48+03:00

Трамвай слетел с рельсов, из-за этого троллейбусы встали в пробке. Фото: Павел Курятников

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Утром в среду, 7 августа, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе остановки "Профтехучилище" сошел с рельсов трамвай № 25. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- На проспекте Кирова после Заводского шоссе слетел с рельсов второй вагон трамвая. Его развернуло поперек проезжей части, в итоге он перегородил две полосы движения по направлению из города, - рассказали свидетели происшествия.

По словам очевидцев, стояли минимум 5-6 трамваев и 7 троллейбусов. В ранний час пробка мешала людям вовремя лобраться до работы

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за схода вагона с рельсов движение троллейбусов в сторону города оказалось парализовано. Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада Трамвайно-троллейбусного управления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/724517" frameborder="0"></iframe> В Самаре на проспекте Кирова трамвай сошел с рельсов 7.08.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU