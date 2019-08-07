2019-08-07T08:25:54+03:00
Общество

"Сколько женихов уже забитые братвой": в Сызрани сняли пародию на клип Егора Крида "Сердцеедка"

Исполнитель сам запустил челлендж среди своих подписчиков и даже опубликовал у себя на страничке видео Гургена Арутюняна
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Сызрани сняли пародию на клип Егора Крида "Сердцеедка"В Сызрани сняли пародию на клип Егора Крида "Сердцеедка"
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Житель Сызрани снял видео-пародию на клип "Сердцеедка" Егора Крида, чтобы поучаствовать в челленже, который запустил сам певец. Его видео исполнитель даже репостнул себе на стену в инстаграме.

- Всэм Прывэт!) Гога Карабахский приготовиль для вас пародия на Альбиноса- Сэрцээдка ! Дэляйтэ па брацки ляйки камэнтарии и рэпосты! Асобэнна Рэпосты, - пишет Гурген под видео.

Сюжет клипа не претерпел серьезных изменений: лирический герой приезжает в деревню, и там начинает ухлестывать за местной красоткой. Но его действий не одобряют ее родные. Ксати, снимали клип в селе Белоключье Шигонского района.

Кстати, лучшим исполнителям Егор Крид обещал не только славу, но еще и денежные призы.

Егор Крид - Сердцеедка (ПАРОДИЯ).Всэм пиривейт ) Эта Гога Карабахский, а ну дэляй ляйк ! За дизляйк мыщку тэбэ поламаю, ты понил миня !!! И коминтари тожи пиши !!! Балагодарность и Уважэниэ Брат !!! #егоркрид #сердцеедка #сердцеедкачеллендж #гогакарабахский

ИСТОЧНИК KP.RU

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