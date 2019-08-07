На трассе М-5 под Жигулевском женщина на иномарке выехала на «встречку» и устроила ДТП с двумя фурами
Вечером во вторник, 6 августа, на трассе М-5 в Самарской области произошло серьезное ДТП. Примерно в 20 часов между селом Большая Рязань и Жигулевском столкнулись две фуры и автомобиль Mitsubishi. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- За рулем легкового авто находилась 46-летняя женщина. В пути следования она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Скания». После этого большегруз тоже выехал на встречную полосу и врезался в другой грузовик, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадали три человека: женщина-водитель и ее пассажир 2009 года рождения, а также водитель «Скании». Он получил травму руки. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU