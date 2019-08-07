Самарцы переживают, что из-за строительства высотки на Пушкина, могут снести дом «окаменевшей Зои»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-07T10:27:21+03:00

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Жители домов № 268, 223, 72 на улице Пушкина в Самаре обеспокоились строительством высотки. По их словам, возле их домов хотят построить 25-этажный дом. Горожане переживают, что строительство нового дома может привести к транспортному коллапсу на улице Пушкина, а также к сносу нескольких объектов.

- При постройке многоэтажки могут снести дом № 84 на улице Чкалова, рядом с часовней в честь явления Николая Чудотворца. Это тот самый дом, где произошло стояние Зои. В это место приезжают огромное количество православных паломников и туристов со всей России! Давайте сохраним его или, например, разобьем там сквер, - обратились в Твиттере к чиновникам самарцы.

В департаменте градостроительства Самары о строительстве 25-этажного дома в районе улицы Пушкина ничего не знают. По словам чиновников, согласно правилам застройки и землепользования в исторической части Самары можно возводить дома высотой не более 10 этажей. Разрешение на отклонение от этих параметров никому не выдавалось.

ИСТОЧНИК KP.RU