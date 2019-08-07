В Самарской области 239 человек подхватили мышиную лихорадку

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-07T11:31:41+03:00

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В Самарской области участились случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая также называется мышиной лихорадкой. С начала этого года в регионе были выявлены 239 случаев заболевания, причем 80% из них пришлись на июнь и июль. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области.

- Переносчиками болезни являются рыжие полевки. Заражение человека может произойти при контакте с травой и сеном, где они обитают, либо через продукты и руки, загрязненные выделениями грызунов. В Самарской области пострадавшие чаще всего заражаются в Красноярском и Волжском районах, а также в Самаре на территории Кировского и Красноглинского районов, - рассказали в ведомстве.

Мышиная лихорадка, как правило, вызывает у человека озноб, повышение температуры, головные боли, ломоту, слабость, тошноту, головокружение, боли в пояснице и животе и более серьезные последствия. Чтобы избежать заражения, самарцам рекомендуют проводить влажную уборку дач и садовых домиков; работать в саду в марлевой повязке; хранить продукты в закрытой таре; в лесу не есть немытые ягоды и не пить воду из открытых источников, не прокипятив ее.

ИСТОЧНИК KP.RU