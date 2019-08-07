Правительство Самарской области: «Лада» вернется в КХЛ, когда появится титульный спонсор

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-07T13:58:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Самарской области рассказали, при каких условиях «Лада» может вернуться в КХЛ. Как пишет ТАСС, ссылаясь на властей 63 региона, для этого нужно, чтобы у клуба появился титульный спонсор, а внебюджетное финансирование увеличилось до 70%.

- В перспективе мы планируем, что «Лада» вернется в КХЛ, но для этого нужен титульный спонсор, который возьмет на себя не менее 70% от бюджета клуба, - отметили в правительстве.

При этом власти отметили – речь идет о большой сумме, поэтому поиски спонсора затруднены. Для сравнения, на сезон 2018/2019, который «Лада» должна была провести в КХЛ, однако были исключена из лиги, бюджет команды составил 800 млн рублей.

По мнению представителей регионального правительства, внебюджетные деньги помогут привлечь хорошие результаты в ВХЛ, развитие детско-юношеской школы и полные трибуны на матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU