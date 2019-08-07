Власти Самарской области потратят около 1 млн рублей на «золотые» наручные часы

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-07T14:27:47+03:00

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Власти Самарской области потратят почти 1 млн рублей на покупку женских и мужских наручных часов. Поставщик уже найден — это ООО «Часовая компания «Восток-тайм». Компанию признали победителем соответствующего аукциона.

- Подрядчику необходимо поставить 179 женских наручных часов за 495,8 тысяч рублей, а также 100 мужских и 79 женских часов за ту же сумму, - говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, корпус часов должен быть выполнен из латуни под золото, а ремешок — из кожи с фактурой «под крокодила». Также на часах должна быть изображена символика Самарской области. Власти закупают часы вместе с подарочной упаковкой для награждения отличившихся жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU