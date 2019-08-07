В Самаре на 10 дней закрыли проезд по улице Ульяновской

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-07T15:30:55+03:00

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Еще одна дорога в Самаре попала под перекрытие. На этот раз проезд ограничили на улице Ульяновской. Об этом в Твиттере сообщает департамент транспорта Самары.

- Движение по улице Ульяновской будет закрыто с 7 по 17 августа в связи с ремонтом тепловых сетей, - сообщили представители ведомства.

Дорогу закроют для движения транспорта в районе дома № 47 по улице Ульяновской. Ограничение будет действовать на участке протяженностью 60 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU