В Самаре на 10 дней закрыли проезд по улице Ульяновской
Ограничения ввели из-за ремонта теплосетей
Проезд закрыли на участке протяженностью 60 метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Еще одна дорога в Самаре попала под перекрытие. На этот раз проезд ограничили на улице Ульяновской. Об этом в Твиттере сообщает департамент транспорта Самары.
- Движение по улице Ульяновской будет закрыто с 7 по 17 августа в связи с ремонтом тепловых сетей, - сообщили представители ведомства.
Дорогу закроют для движения транспорта в районе дома № 47 по улице Ульяновской. Ограничение будет действовать на участке протяженностью 60 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU