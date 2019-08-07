В Самаре на месте двухполосного «Казачьего» моста построят путепровод

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-07T16:40:38+03:00

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Жители Самары обеспокоились возможным появлением новой пробки из-за строительства Фрунзенского моста. Речь идет о так называемом «Казачьем» мосту.

- Очевидно, что из-за строительства Фрунзенского моста нас ждет новая пробка, которую создаст «непроходимый» рудимент прошлого, а именно 2-полосный мост, - написал в Твиттере один из горожан.

В ответ на это чиновники сообщили, что вопрос уже проработан. На этом месте планируется построить путепровод.

- Проект называется «Строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару. II этап (очередь): от улицы Шоссейной до границы г.о. Самара». На этом месте будет путепровод, - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Когда именно начнутся работы и сколько времени они займут, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU