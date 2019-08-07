2019-08-07T16:40:38+03:00
Общество

В Самаре на месте двухполосного «Казачьего» моста построят путепровод

Новый транспортный объект появится в рамках строительства второй очереди Фрунзенского моста
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Новый путепровод должен решить проблему автомобильных заторовНовый путепровод должен решить проблему автомобильных заторовФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Жители Самары обеспокоились возможным появлением новой пробки из-за строительства Фрунзенского моста. Речь идет о так называемом «Казачьем» мосту.

- Очевидно, что из-за строительства Фрунзенского моста нас ждет новая пробка, которую создаст «непроходимый» рудимент прошлого, а именно 2-полосный мост, - написал в Твиттере один из горожан.

В ответ на это чиновники сообщили, что вопрос уже проработан. На этом месте планируется построить путепровод.

- Проект называется «Строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару. II этап (очередь): от улицы Шоссейной до границы г.о. Самара». На этом месте будет путепровод, - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Когда именно начнутся работы и сколько времени они займут, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24