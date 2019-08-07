Массовая авария у ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре: столкнулись два автобуса и две легковушки

СЕГОДНЯ 19:45 2019-08-07T19:45:21+03:00

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Серьезное ДТП сегодня вечером, в среду 7 августа, произошло в Кировском районе областной столицы. На улице Победы - практически напротив ТЦ "Вива Лэнд" - столкнулись две легковые машин и два автобуса.

- Думаю, что эта авария случилась из-за того, что там поставили светофор. Теперь, чтобы прямо ехать по Победе, нужно двигаться в среднем ряду, иначе попадешь на камеру и придет штраф за рядность. А чтобы попасть в средний ряд, нужно резко с парковки выезжать, а ждать, пока пропустят, можно до вечера, - делится мнением с "КП-Самара" местный житель Иван.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Машины получили значительные повреждения. Из-за случившегося на указанном участке дороги образовалась серьезная пробка.

ДТП у ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре с двумя автобусами и двумя иномарками.

ИСТОЧНИК KP.RU