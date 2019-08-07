2019-08-07T20:25:11+03:00
Происшествия

В Самарской области на трассе рухнула фура с щебенкой, очевидцы сделали фото

По словам местных жителей, причиной случившегося могло стать лопнувшее колесо
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Все содержимое фуры высыпалосьВсе содержимое фуры высыпалосьФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, в среду 7 августа, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На трассе Воскресенка-Журавли недалеко от Чапаевска упала фура, перевозившая щебенку.

- Водитель большегруза, к счастью, живой. Может быть, его укачало на новой дороге, может еще что-то случилось - не видел. С движением на трасе образовались проблемы, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Геннадий Ветров.

Другие очевидцы рассказывают, что у грузовика лопнуло колесо. После этого ее стало заносить в бок и она рухнула. На месте работали сотрудники полиции. Пострадавшему пытались помочь другие автолюбители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воспитанник тольяттинской академии Коноплева может отправиться в итальянскую Серию А
В Самарской области ищут молодую девушку, укравшую телефон на детской площадке
Массовая авария у ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре: столкнулись два автобуса и две легковушки
"Дома все наладилось": 95 школьников из затопленных иркутских сел отправили отправили домой из Самары
В Самаре осенью 2019 года закончат благоустраивать 40 дворов
В Самаре дорожники начали укладывать на улице Урицкого верхний слой асфальта
В Самаре на месте двухполосного «Казачьего» моста построят путепровод
В Тольятти школьник сутки не возвращался домой из страха идти одному вечером
Жителям 20 домов в Самаре вернули холодную воду после утечки на Ташкентской
В Самаре на 10 дней закрыли проезд по улице Ульяновской
Стало известно, когда улицу XXII Партсъезда в Самаре продлят до Ново-Садовой
В Тольятти нашли живым пропавшего 9-летнего мальчика
Промышленный район Самары могут возглавить безработный, чиновник или нотариус
Хоккейная «Лада» подписала договор о сотрудничестве с саратовским «Кристаллом»