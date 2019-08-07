В Самарской области на трассе рухнула фура с щебенкой, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 20:24 2019-08-07T20:25:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, в среду 7 августа, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На трассе Воскресенка-Журавли недалеко от Чапаевска упала фура, перевозившая щебенку.

- Водитель большегруза, к счастью, живой. Может быть, его укачало на новой дороге, может еще что-то случилось - не видел. С движением на трасе образовались проблемы, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Геннадий Ветров.

Другие очевидцы рассказывают, что у грузовика лопнуло колесо. После этого ее стало заносить в бок и она рухнула. На месте работали сотрудники полиции. Пострадавшему пытались помочь другие автолюбители.

ИСТОЧНИК KP.RU