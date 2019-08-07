В Самарской области на трассе рухнула фура с щебенкой, очевидцы сделали фото
По словам местных жителей, причиной случившегося могло стать лопнувшее колесо
Все содержимое фуры высыпалосьФото: соцсети
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Сегодня, в среду 7 августа, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На трассе Воскресенка-Журавли недалеко от Чапаевска упала фура, перевозившая щебенку.
- Водитель большегруза, к счастью, живой. Может быть, его укачало на новой дороге, может еще что-то случилось - не видел. С движением на трасе образовались проблемы, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Геннадий Ветров.
Другие очевидцы рассказывают, что у грузовика лопнуло колесо. После этого ее стало заносить в бок и она рухнула. На месте работали сотрудники полиции. Пострадавшему пытались помочь другие автолюбители.
ИСТОЧНИК KP.RU