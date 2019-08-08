2019-08-08T08:06:58+03:00
Общество

Некоторые районы Самарской области к выходным прогреются до 30 °C

Правда, жаркая погода может немного омрачиться дождями и грозами
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшие несколько дней про теплую одежду можно забыть, а вот зонтики лучше носить с собойВ ближайшие несколько дней про теплую одежду можно забыть, а вот зонтики лучше носить с собойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарскую область возвращается летняя погода. В конце этой рабочей недели в регионе потеплеет до 30 °C, правда, на жару смогут рассчитывать только жители некоторых районов. Что касается дождей и гроз, которые уже прочно обосновались в Самарской области, они пока никуда уходить не собираются.

По данным Приволжского УГМС, днем в четверг, 8 августа, в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 21...26 °C.

В пятницу, 9 августа, синоптики также прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер может местами усилиться до 15-18 м/с. В большинстве районов области столбики термометров будут держаться в пределах 21...26 °C, а кое-где воздух прогреется до 30 °C.

В субботу, 10 августа, ожидаются аналогичные погодные условия, однако выше 26 °C температура воздуха не поднимется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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