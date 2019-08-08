В Самаре создадут четвертый в мире сад с цветами для незрячих людей

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-08T09:47:41+03:00

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В Самаре может появиться новое место отдыха для слепых и слабовидящих людей. Ландшафтные дизайнеры предложили главе города Елене Лапушкиной создать тактильный сад.

- Тактильный сад — это очень хорошая идея. Мы готовы помочь в ее реализации. Сейчас нам нужно найти такую площадку, которая будет востребована и до которой всем будет удобно добираться, - отметила мэр.

Как сообщают в городской администрации, в тактильном саду слепые и слабовидящие люди смогут потрогать каждое растение, для этого композиции будут располагаться на специальных платформах. «Демоверсию» тактильного сада в Самаре хотят представить на Фестивале цветов, который пройдет 24 и 25 августа. Отметим, что подобные сады есть только в трех городах мира: в итальянской Падуе, в Москве и Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU