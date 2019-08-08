2019-08-08T14:02:17+03:00
Происшествия

В Самаре экс-полицейский попал в колонию за обман организатора наркопритона

Страж порядка обещал обвиняемому в преступлении избежать уголовного наказания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бывшему борцу с наркопреступностью придется 1 год провести в колонииБывшему борцу с наркопреступностью придется 1 год провести в колонииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор бывшему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Куйбышевского района, который обвинялся в покушении на крупное мошенничество.

- Было установлено, что 36-летний полицейский ввел в заблуждение предполагаемого организатора наркопритона, пообещав ему помочь избежать уголовной ответственности. В августе 2018 года капитан полиции получил через посредника 600 тысяч рублей за обещанные услуги и был задержан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На суде экс-полицейский полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Служители Фемиды признали его виновным и назначили 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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