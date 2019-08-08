Самарские автомобилисты теперь смогут узнать, где их поджидают камеры ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-08T15:50:56+03:00

Теперь любой может узнать, где находятся камеры фиксации нарушений ПДД Фото: Ольга Крыльцова

В открытом доступе опубликовали интерактивную карту с камерами на дорогах Самарской области

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Автомобилисты Самары и области теперь смогут узнать места расположения камер фиксации нарушений ПДД на дорогах. Госавтоинспеция разработала специальную интерактивную карту с соответствующими отметками и разместила ее в свободном доступе.

Карта появилась на сайте Госавтоинспекции РФ

Согласно карте, в Самаре насчитывается более 160 камер, а по области это количество еще больше — около 500 комплексов. Как отмечают в ГИБДД, эти данные — не окончательные. Сейчас карта находится в стадии наполнения. Данные будут постоянно обновляться.

Напомним, ранее представители МВД сообщали, что целью предоставления данных о местах расположения камер является широкое информирование автомобилистов, которое будет направлено на профилактику ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU