2019-08-08T15:50:56+03:00
Общество

Самарские автомобилисты теперь смогут узнать, где их поджидают камеры ГИБДД

В открытом доступе опубликовали интерактивную карту с камерами на дорогах Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь любой может узнать, где находятся камеры фиксации нарушений ПДДТеперь любой может узнать, где находятся камеры фиксации нарушений ПДДФото: Ольга Крыльцова
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Автомобилисты Самары и области теперь смогут узнать места расположения камер фиксации нарушений ПДД на дорогах. Госавтоинспеция разработала специальную интерактивную карту с соответствующими отметками и разместила ее в свободном доступе.

Карта появилась на сайте Госавтоинспекции РФ

Карта появилась на сайте Госавтоинспекции РФ

Согласно карте, в Самаре насчитывается более 160 камер, а по области это количество еще больше — около 500 комплексов. Как отмечают в ГИБДД, эти данные — не окончательные. Сейчас карта находится в стадии наполнения. Данные будут постоянно обновляться.

Напомним, ранее представители МВД сообщали, что целью предоставления данных о местах расположения камер является широкое информирование автомобилистов, которое будет направлено на профилактику ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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