Самарские автомобилисты теперь смогут узнать, где их поджидают камеры ГИБДД
Автомобилисты Самары и области теперь смогут узнать места расположения камер фиксации нарушений ПДД на дорогах. Госавтоинспеция разработала специальную интерактивную карту с соответствующими отметками и разместила ее в свободном доступе.
Карта появилась на сайте Госавтоинспекции РФ
Согласно карте, в Самаре насчитывается более 160 камер, а по области это количество еще больше — около 500 комплексов. Как отмечают в ГИБДД, эти данные — не окончательные. Сейчас карта находится в стадии наполнения. Данные будут постоянно обновляться.
Напомним, ранее представители МВД сообщали, что целью предоставления данных о местах расположения камер является широкое информирование автомобилистов, которое будет направлено на профилактику ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU