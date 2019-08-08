В Самарской области начала рушиться новая дорога до аэропорта Курумоч
Самарские автомобилисты обеспокоены состоянием новой дороги до аэропорта Курумоч, которую построили в преддверии ЧМ-2018. Края проезжей части начали обрушаться, причем в нескольких местах.
- Новая дорога в сторону аэропорта Курумоч. Обвалы грунта произошли, не доезжая искусственного сооружения через железнодорожные пути, а также после него, - сообщили в Твиттере представители проекта «Дорога63».
Мобильная приемная губернатора Самарской области поручила минтрансу и его главе Ивану Пивкину разобраться в ситуации, но пока реакции от них не последовало. Между тем, жители региона всерьез опасаются за свою жизнь и пока надеются только на бога, прося его помочь избежать беды.
Края дороги начали обрушаться в нескольких местахФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU