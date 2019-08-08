В Самарской области начала рушиться новая дорога до аэропорта Курумоч

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-08T16:14:12+03:00

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Самарские автомобилисты обеспокоены состоянием новой дороги до аэропорта Курумоч, которую построили в преддверии ЧМ-2018. Края проезжей части начали обрушаться, причем в нескольких местах.

- Новая дорога в сторону аэропорта Курумоч. Обвалы грунта произошли, не доезжая искусственного сооружения через железнодорожные пути, а также после него, - сообщили в Твиттере представители проекта «Дорога63».

Мобильная приемная губернатора Самарской области поручила минтрансу и его главе Ивану Пивкину разобраться в ситуации, но пока реакции от них не последовало. Между тем, жители региона всерьез опасаются за свою жизнь и пока надеются только на бога, прося его помочь избежать беды.

Края дороги начали обрушаться в нескольких местахФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU