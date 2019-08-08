2019-08-08T18:12:40+03:00
Происшествия

В Самарской области возбудили уголовное дело после падения ветки дерева на 6-летнего мальчика

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ребенок пострадал во время разгула стихии в Самарской областиРебенок пострадал во время разгула стихии в Самарской областиФото: Архив "КП"
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В Самарской области проводится проверка по факту падения ветки дерева на 6-летнего мальчика. ЧП произошло 6 августа в Богатовском районе, когда на регион обрушился шквалистый ветер.

По предварительным данным, ветка упала на ребенка, когда он гулял около дома в поселке Заливной. В результате случившегося он получил серьезные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу имени В.Д. Середавина.

- Дерево находилось на территории общего пользования. Это зона ответственности администраций поселка и района, - сообщил прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин.

Он также отметил, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Правоохранителям предстоит установить все детали произошедшего и выяснить, находилось ли дерево в аварийном состоянии и поступали ли по поводу него жалобы от местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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