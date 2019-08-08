В Самаре на Антонова-Овсеенко иномарка сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 20:22 2019-08-08T20:30:06+03:00

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Вечером в четверг, 8 августа, в Самара произошло серьезное ДТП с участием двухколесного транспорта. На пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Запорожской столкнулись Daewoo Matiz и мотоцикл. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Сбили мотоциклиста. Много патрульных машин и скорая. Видела, как мужчину грузили в карету скорой помощи. Походу тяжелый, - поделилась одна из свидетельниц происшествия.

По предварительным данным, байкер после столкновения с иномаркой упал и ударился о дерево. Медики пытались спасти мужчину, но он, к сожалению, скончался. Кто спровоцировал ДТП, пока не известно. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU