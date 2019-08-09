2019-08-09T08:14:45+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе иномарка влетела в бетонные блоки

Авария серьезно осложнила движение транспорта в районе пересечения с Ново-Вокзальной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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В Самаре появилась первая жертва ремонтных работ на теплосетях на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Напомним, там в ночь на 1 августа частично ограничили проезд, выставив блоки, в том числе и бетонные. А сегодня утром, 9 августа, их почему-то не заметил водитель иномарки, предположительно, это была «Тойота». Автомобиль едва ли не на полном ходу протаранил бетонное ограждение, серьезно затруднив движение транспорта. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Видел сейчас эту машину. Там пипец! Мотор аж висит. Тонированный был, возможно, поэтому не увидел бетонный блок. Да еще и дождливая погода видимость не прибавляет, - рассказал один из автомобилистов.

К слову, некоторые автолюбители утверждают, что недавно блоки поменяли местами и что на них не было светоотражателей. Пострадал ли водитель, пока не известно. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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