В Самарской области иномарка не удержалась на дороге и улетела в кювет
Водитель мог не справиться с управлением из-за сильного дождя
Машина получила серьезные механические повреждения
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Утром в пятницу, 9 августа, на трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области произошло серьезное ДТП. Там иномарка вылетела в кювет. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.
- Авария произошла между Муханово и Кротовкой. Видимо, водитель не справился с управлением на мокрой дороге и опрокинулся в кювет, - рассказал один из автомобилистов.
В результате случившегося машина получила серьезные механические повреждения. У нее смяло крышу и разбилось лобовое стекло. Информации о пострадавших пока нет. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU