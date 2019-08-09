В Самарской области иномарка не удержалась на дороге и улетела в кювет

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-09T08:50:05+03:00

Водитель мог не справиться с управлением из-за сильного дождя

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 9 августа, на трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области произошло серьезное ДТП. Там иномарка вылетела в кювет. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Авария произошла между Муханово и Кротовкой. Видимо, водитель не справился с управлением на мокрой дороге и опрокинулся в кювет, - рассказал один из автомобилистов.

В результате случившегося машина получила серьезные механические повреждения. У нее смяло крышу и разбилось лобовое стекло. Информации о пострадавших пока нет. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU