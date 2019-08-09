2019-08-09T09:09:23+03:00
Общество

В Самаре Московское шоссе частично перекрыли в сторону выезда из города

Теплоэнергетики приступили ко второму этапу ремонтных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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В Самаре специалисты Предприятия тепловых сетей завершили первый этап ремонта теплотрассы на улице Ново-Вокзальной в районе пересечения с Московским шоссе. В связи с этим утром в пятницу, 9 августа, для движения был открыт участок магистрали по направлению «в город».

- Второй этап ремонтных работ предусматривает перекрытие проезда по Московскому шоссе в сторону выезда из города. Для движения открыты четыре полосы. Завершить все работы на этом участке и восстановить асфальтовое покрытие планируется до 17 августа, - сообщили в пресс-службе «ПТС».

Самарских автомобилистов просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и при возможности выбирать другой маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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