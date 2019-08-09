В Самаре на Кряжу легковушка впечаталась в KIA: есть погибшие

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-09T10:35:09+03:00

От догнавшей иномарку легковушки мало что осталось Фото: Instagram.com

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Утром в пятницу, 9 августа, в Куйбышевском районе Самары произошло страшное ДТП. На Кражу легковушка на полном ходу влетела в автомобиль KIA Rio. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- На Стошке много скорых, МЧС, полиция. Жуткая авария. Груда металла вместо машин. Вроде два трупа. "Генезис" влетел в "Гранту" на светофоре, а она ушла в "Рио", - рассказали свидетели происшествия.

В ГУ МВД по Самарской области корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" сообщили, что там, предположительно, столкнулись Hyundai и Kia. Пока полицейские подтвердили только смерть одного человека. Подробности ДТП сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU