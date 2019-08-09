2019-08-09T15:38:35+03:00
Общество

Минстрой дал добро на строительство школы на 1200 мест в «Новой Самаре»

Учебное заведение в микрорайоне планируется возвести к концу 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Министерство строительства Самарской области выдало разрешение на возведение общеобразовательной школы на 1200 мест в жилом районе «Новая Самара». Трехэтажное здание построит ООО «Финстрой».

- Планируется, что школа примет детей, проживающих не только в «Новой Самаре», но и в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые Ключи, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Предполагается, что прилегающая к учебному заведению территория будет разделена на три зоны: отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную. На последней разместят контейнеры для сбора ТКО. Общая площадь участка составит 3,3 га. Подготовительные работы по строительству школы должны стартовать в августе. Полностью же завершить возведение объекта планируется в четвертом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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