Минстрой дал добро на строительство школы на 1200 мест в «Новой Самаре»
Министерство строительства Самарской области выдало разрешение на возведение общеобразовательной школы на 1200 мест в жилом районе «Новая Самара». Трехэтажное здание построит ООО «Финстрой».
- Планируется, что школа примет детей, проживающих не только в «Новой Самаре», но и в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые Ключи, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Предполагается, что прилегающая к учебному заведению территория будет разделена на три зоны: отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную. На последней разместят контейнеры для сбора ТКО. Общая площадь участка составит 3,3 га. Подготовительные работы по строительству школы должны стартовать в августе. Полностью же завершить возведение объекта планируется в четвертом квартале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU