Сбербанк поможет самарскому правительству собирать платежи за ЖКХ, развивать IT в медицине и учить кадры

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-09T18:47:24+03:00

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Правительство Самарской области подписало соглашение о сотрудничестве с руководством Сбербанка России. Крупнейший финансовый институт имеет огромный опыт по внедрению современных технологий в различные сферы. И этим может быть полезен региону. Например, у банка есть готовые решения для сферы ЖКХ, делающие прозрачными сборы платежей, для детских садов - это особая система умного климат-контроля, которая позволяет поддерживать заданные режимы температуры, влажности, чтобы дети не болели. Также банк с институтом речевых технологий работает над внедрением системы голосовой записи в поликлиники.

Губернатор же особенно остановился на сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Регион стал пилотным участником программы "Кадросфера", таких шагов, как у нас, не предаринимали нигде в России. И банк со своим корпоративным институтом будет очень полезным партнёром.

- Объединение усилий регионального проекта, который является одним из лучших в стране, и опыта развития кадрового потенциала Сбербанка, безусловно, даст синергию, – уверен Дмитрий Азаров. – Мы с удовольствием воспользуемся тем опытом, который накопили наши коллеги, и постараемся его интегрировать в нашем регионе.

Также Сбербанк сможет помогать в развитии Научно-образовательного центра. - Мы уже работаем с 15 вузами Самарской области, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – В части сотрудничества с региональным НОЦ мы готовы предоставить наши вычислительные мощности. Они позволят студентам и сотрудникам вузов получить доступ к новейшим компьютерным технологиям. Это даст дополнительный импульс для того, чтобы люди развивались, разрабатывали проекты и реализовывали их.

ИСТОЧНИК KP.RU