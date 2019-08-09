2019-08-09T19:14:47+03:00
Общество

Страшный и мертвый: В Тольятти на берегу обнаружили огромного сома

Самарцы гадают, что могло стать причиной смерти рыбы
Константин Дмитриев
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Вот такого монстра выбросила река Волга на берегВот такого монстра выбросила река Волга на берегФото: ВКонтакте
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Житель Самарской области обнаружил на берегу Волги выброшенного на берег мертвого сома, сфотографировал его и выложил в социальные сети, в паблике «"Патруль Тольятти" на ВАЗ ТВ/ТОЛЬЯТТИ 24». Помимо речного монстра, на песке было много других мертвых рыбешек.

- Вот такая ситуация складывается на левом берегу Куйбышевского водохранилища в районе Портпоселка, в Центральном районе Тольятти, - грустно констатировал автор фото.

Самарцы, прокомментировавшие это сообщение с соцсетях, делают догадки о том, что погубило столько рыбы. Версии самые разные — от сброса в Волгу ядовитых веществ, до естественных процессов, происходящих каждое лето. Самые осторожные предложили задать вопрос специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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