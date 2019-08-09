2019-08-09T19:42:24+03:00
Общество

Ждём Металику и Земфиру: в Самару в 2020 году вернется фестиваль "Рок над Волгой"

Дмитрий Азаров решил сообщить радостную новость о возврате фестиваля "Рок над Волгой" в 2020 году в Самару в свой день рождения
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На фестивале собирались десятки тысяч человекНа фестивале собирались десятки тысяч человек
Изменить размер текста:

В 2020 году в Самару вернётся фестиваль "Рок над Волгой". Эту новость сообщил сегодня подписчикам в своём инстаграме самарский губернатор Дмитрий Азаров. Он объяснил, что после возвращения в Самару вопрос о возврате фестиваля не задавал ему только ленивый. И вот решение найдено. Сейчас организаторы продумывают концепцию праздника.

- В июне 2020 года фестиваль пройдёт на нескольких площадках, одна из которых "Самара Арена", - приоткрыл глава региона завесу тайны для своих фоловеров.

Он пообещал, что на фестивале соберутся лучшие мировые и российские рок-звезды. И поинтересовался, кого хотят видеть на сцене самарцы. Сразу же посыпались предложения. Пригласить попросили Земфиру, Чижа, Би 2, Рамштайна, Металику. А также самарских исполнителей, для которых честь выступить на большой сцене.

Напомним, что последний раз масштабный и, что немаловажно, бесплатный рок-фестиваль прошел в 2013 году. Поговаривают, что выступление хедлайнеров - скандальной группы Рамштайн - не понравилось тогдашнему главе региона Николаю Меркушкину. И он быстренько прикрыл лавочку, сославшись на то, что нельзя тратить деньги на такое непотребство. "КП-Самара" спустя четыре года вспоминала, чем запомнился горожанам фестиваль "Рок над Волгой" и почему они так скучают по нему.

Разговоры о возвращении Самаре брендового мероприятия ведутся давно. Появлялась информация, что его могут провести в Саратове - это возмутило патриотов. Скорее всего, в следующем году фестиваль будет несколько другим, более того, за вход вероятно придется платить.

azarov.lifeazarov.life
День рождения - такой праздник, который хочется разделить с окружающими людьми. Поэтому сегодня хочу не столько отпраздновать сам, сколько обрадовать всех вас. На протяжении нескольких лет ко мне не раз обращались с просьбой вновь провести Рок над Волгой . Конечно, идея возрождения этого события существовала давно, за 5 лет это стало нашей традицией: встречаться в июне на лучшем рок-фестивале Европы. Поэтому с момента моего возвращения в регион стал предпринимать необходимые усилия, чтобы вернуть фестиваль, с которым, убежден, не у меня одного связано много воспоминаний. И сегодня могу с уверенностью заявить, что работа увенчалась успехом - Року над Волгой быть! В июне 2020 года фестиваль пройдет на нескольких площадках, главная из которых - стадион Самара Арена . Формат меняется, но суть остается прежней - лучшие российские и зарубежные артисты, любимая музыка и незабываемая атмосфера! Пока организаторы работают над концепцией мероприятия, скажите, каких исполнителей вы бы хотели услышать со сцены?
1301 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший директор попал под пресс: Дело экс-главы самарского «РКЦ Прогресс» передано в суд
Правительство поможет деньгами: Для «Самара Арены» нашли еще 5,8 млрд рублей
К нам едет патриарх: Самарскую область в сентябре посетит глава РПЦ
Страшный и мертвый: В Тольятти на берегу обнаружили огромного сома
Сбербанк поможет самарскому правительству собирать платежи за ЖКХ, развивать IT в медицине и учить кадры
Новая порция холодного воздуха: В выходные на Самарскую область опять прольются дожди
В Самаре на Южном проезде нашли дом, где жил 21 нелегальный мигрант
Коммерческие автобусы № 47 и 66 убрали из реестра городских маршрутов Самары
В Тольятти водитель «девятки» сбил насмерть шедшую по краю дороги женщину
Самарские полицейские рассказали, как мигрантам не стать жертвами нелегальных посредников
Минстрой дал добро на строительство школы на 1200 мест в «Новой Самаре»
В аэропорту Курумоч уничтожили партию сливы из Азербайджана с опасными вредителями
В Самаре троллейбусы № 4 и 12 неделю будут ходить по улице Стара-Загора
В Самаре из-за ночных бегунов перекроют движение по трем дорогам