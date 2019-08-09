Ждём Металику и Земфиру: в Самару в 2020 году вернется фестиваль "Рок над Волгой"
В 2020 году в Самару вернётся фестиваль "Рок над Волгой". Эту новость сообщил сегодня подписчикам в своём инстаграме самарский губернатор Дмитрий Азаров. Он объяснил, что после возвращения в Самару вопрос о возврате фестиваля не задавал ему только ленивый. И вот решение найдено. Сейчас организаторы продумывают концепцию праздника.
- В июне 2020 года фестиваль пройдёт на нескольких площадках, одна из которых "Самара Арена", - приоткрыл глава региона завесу тайны для своих фоловеров.
Он пообещал, что на фестивале соберутся лучшие мировые и российские рок-звезды. И поинтересовался, кого хотят видеть на сцене самарцы. Сразу же посыпались предложения. Пригласить попросили Земфиру, Чижа, Би 2, Рамштайна, Металику. А также самарских исполнителей, для которых честь выступить на большой сцене.
Напомним, что последний раз масштабный и, что немаловажно, бесплатный рок-фестиваль прошел в 2013 году. Поговаривают, что выступление хедлайнеров - скандальной группы Рамштайн - не понравилось тогдашнему главе региона Николаю Меркушкину. И он быстренько прикрыл лавочку, сославшись на то, что нельзя тратить деньги на такое непотребство. "КП-Самара" спустя четыре года вспоминала, чем запомнился горожанам фестиваль "Рок над Волгой" и почему они так скучают по нему.
Разговоры о возвращении Самаре брендового мероприятия ведутся давно. Появлялась информация, что его могут провести в Саратове - это возмутило патриотов. Скорее всего, в следующем году фестиваль будет несколько другим, более того, за вход вероятно придется платить.
ИСТОЧНИК KP.RU