Ждём Металику и Земфиру: в Самару в 2020 году вернется фестиваль "Рок над Волгой"

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-09T19:42:24+03:00

Дмитрий Азаров решил сообщить радостную новость о возврате фестиваля "Рок над Волгой" в 2020 году в Самару в свой день рождения

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В 2020 году в Самару вернётся фестиваль "Рок над Волгой". Эту новость сообщил сегодня подписчикам в своём инстаграме самарский губернатор Дмитрий Азаров. Он объяснил, что после возвращения в Самару вопрос о возврате фестиваля не задавал ему только ленивый. И вот решение найдено. Сейчас организаторы продумывают концепцию праздника.

- В июне 2020 года фестиваль пройдёт на нескольких площадках, одна из которых "Самара Арена", - приоткрыл глава региона завесу тайны для своих фоловеров.

Он пообещал, что на фестивале соберутся лучшие мировые и российские рок-звезды. И поинтересовался, кого хотят видеть на сцене самарцы. Сразу же посыпались предложения. Пригласить попросили Земфиру, Чижа, Би 2, Рамштайна, Металику. А также самарских исполнителей, для которых честь выступить на большой сцене.

Напомним, что последний раз масштабный и, что немаловажно, бесплатный рок-фестиваль прошел в 2013 году. Поговаривают, что выступление хедлайнеров - скандальной группы Рамштайн - не понравилось тогдашнему главе региона Николаю Меркушкину. И он быстренько прикрыл лавочку, сославшись на то, что нельзя тратить деньги на такое непотребство. "КП-Самара" спустя четыре года вспоминала, чем запомнился горожанам фестиваль "Рок над Волгой" и почему они так скучают по нему.

Разговоры о возвращении Самаре брендового мероприятия ведутся давно. Появлялась информация, что его могут провести в Саратове - это возмутило патриотов. Скорее всего, в следующем году фестиваль будет несколько другим, более того, за вход вероятно придется платить.

azarov.life День рождения - такой праздник, который хочется разделить с окружающими людьми. Поэтому сегодня хочу не столько отпраздновать сам, сколько обрадовать всех вас. На протяжении нескольких лет ко мне не раз обращались с просьбой вновь провести Рок над Волгой . Конечно, идея возрождения этого события существовала давно, за 5 лет это стало нашей традицией: встречаться в июне на лучшем рок-фестивале Европы. Поэтому с момента моего возвращения в регион стал предпринимать необходимые усилия, чтобы вернуть фестиваль, с которым, убежден, не у меня одного связано много воспоминаний. И сегодня могу с уверенностью заявить, что работа увенчалась успехом - Року над Волгой быть! В июне 2020 года фестиваль пройдет на нескольких площадках, главная из которых - стадион Самара Арена . Формат меняется, но суть остается прежней - лучшие российские и зарубежные артисты, любимая музыка и незабываемая атмосфера! Пока организаторы работают над концепцией мероприятия, скажите, каких исполнителей вы бы хотели услышать со сцены?

ИСТОЧНИК KP.RU