В Самаре заключённому продлили срок за нападение на сотрудника колонии

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-10T10:44:25+03:00

Он проведет в тюрьме на 1 год и 8 месяцев больше

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В Самаре вынесли приговор осужденному, который нападение на инспектора. 20-летний мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 5.

- Подсудимый обвинялся в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Иными словами, в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности, - рассказали в региональной прокуратуре.

Как установлено судом, мужчина, отбывающий 4-летнее наказание за разбой в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области, 12 марта этого года ударил кулаком в лицо инспектора колонии, проводящего досмотр осужденных. Произошло это в камере. 2 августа суд с учетом мнения прокурора признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU