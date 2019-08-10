В Самаре заключённому продлили срок за нападение на сотрудника колонии
В Самаре вынесли приговор осужденному, который нападение на инспектора. 20-летний мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 5.
- Подсудимый обвинялся в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Иными словами, в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности, - рассказали в региональной прокуратуре.
Как установлено судом, мужчина, отбывающий 4-летнее наказание за разбой в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области, 12 марта этого года ударил кулаком в лицо инспектора колонии, проводящего досмотр осужденных. Произошло это в камере. 2 августа суд с учетом мнения прокурора признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU