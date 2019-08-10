2019-08-10T11:32:39+03:00
Происшествия

Житель Самарской области хотел вырастить коноплю, но не получилось

Агронома задержали правоохранители
Евгения ВАСИНА
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Мужчину задержалиМужчину задержалиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Жигулёвске в поле зрения сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России попал 35-летний местный житель. Стало известно, что мужчина культивирует коноплю. Правоохранители решили осмотреть его дачный участок в районе Яблоневого оврага.

- В ходе проведения осмотра полицейские обнаружили 24 куста, внешне похожего на коноплю. Растения изъяли и направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотикосодержащее растение – конопля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным оперативников, мужчина вырастил семена растения в квартире, а когда ростки подросли, пересадил на дачный участок. Он рассказал, что выращивал растение для личного употребления, без цели сбыта. Так ли это, проверяют правоохранители.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкцией статьи - лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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