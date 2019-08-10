Царь-пирог в 11 метров и регата на ялах: в Самарской области прошел фестиваль «Жигулевская вишня»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-10T16:11:18+03:00

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В субботу, 10 августа в селе Ширяево прошел ХIII фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня». Каждый год этот праздник собирает большее количество участников и гостей. Вот и на этот раз праздник оказался многолюдным. Гостей фестиваля встречали хороводы, песни, танцы и другие забавы. Для самых юных устроили аттракционы, игры и мастер-классы.

Впервые в истории фестиваля праздник начался с регаты на ялах! В ней участвовали пять команд из разных муниципальных образований области. Стартовали участники у села Зольное в 10 утра и дошли по Волге до Ширяево.

Центром притяжения на празднике стал царь-пирог с вишневой начинкой. Его длина оказалась около 11 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU