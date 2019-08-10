2019-08-10T19:47:08+03:00
Происшествия

В Самарской области столкнулись автобус «Чебоксары-Геленджик» и легковушка

Один человек пострадал
Евгения ВАСИНА
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Обошлось без серьезных последствийОбошлось без серьезных последствийФото: "КП" Архив
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В субботу, 10 августа на 898 км классы М-5 произошла авария с участие междугороднего автобуса. Как сообщаем пресс-служба МЧС России по Самарской области, сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного примерно в 14:50.

Известно, что автобус Hyundai ехал из Чебоксар в Геленджик. В салоне было 30 человек. Он не смог поделить дорогу с Ладой Приора К счастью, сильного удара удалось избежать, автобус задел машину по касательной.

- К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе двух человек личного состава и одной единицы техники. В результате ДТП пострадала 61-летняя женщина. Она ехала в салоне легкового автомобиля.

Женщину госпитализировали центральную городскую больницу Сызрани. Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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