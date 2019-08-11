В Самарской области у «Газели» на полной скорости лопнули шины

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-11T09:51:29+03:00

В полиции проводят проверку по факту аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Серьезная авария произошла в Ставропольском районе Самарской области вечером в пятницу, 9 августа. В районе 8 часов вечера на трассе на полной скорости перевернулась «Газель». Пострадал водитель. Причиной ДТП послужили внезапно лопнувшие шины, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- Автомобиль двигался со стороны Сызрани в Тольятти. Разрыв шин произошел по неизвестным причинам, - рассказали в областном главке.

Сейчас 62-летний мужчина, который был за рулем «Газели» в момент аварии, в больнице.

В полиции проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU