В Самарской области у «Газели» на полной скорости лопнули шины
Автомобиль опрокинулся, а водитель получил травмы
В полиции проводят проверку по факту аварии.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезная авария произошла в Ставропольском районе Самарской области вечером в пятницу, 9 августа. В районе 8 часов вечера на трассе на полной скорости перевернулась «Газель». Пострадал водитель. Причиной ДТП послужили внезапно лопнувшие шины, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
- Автомобиль двигался со стороны Сызрани в Тольятти. Разрыв шин произошел по неизвестным причинам, - рассказали в областном главке.
Сейчас 62-летний мужчина, который был за рулем «Газели» в момент аварии, в больнице.
В полиции проводят проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU