В Сызрани дети ищут деньги, чтобы привезти домой тело мамы, погибшей в ДТП по дороге в Крым

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-11T11:07:33+03:00

У погибшей остались двое совершеннолетних детей – девушка и парень, который сейчас служит в армии. Фото: Архив "КП"

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В Сызрани дети погибшей в ДТП мамы ищут деньги, чтобы привезти ее тело домой. Женщина скончалась по дороге в Крым в Брюховецком районе Краснодарского края утром 10 августа, сообщает КТВ-Луч. Сызранка ехала с семьей в машине «Шевроле Эпика». Вместе с ней в салоне были ее муж и 15-летняя дочь.

Мужчина в стабильно тяжелом состоянии в больнице Краснодара. Туда его доставили на вертолете. Девочка в медучреждении в Брюховецком районе. В Сызрани у погибшей остались двое совершеннолетних детей – девушка и парень, который сейчас служит в армии. Сызранский телеканал приводит номер телефона, по которому можно связаться с детьми погибшей - +7(937)218-93-84.

ИСТОЧНИК KP.RU