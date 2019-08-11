2019-08-11T11:07:33+03:00
Происшествия

В Сызрани дети ищут деньги, чтобы привезти домой тело мамы, погибшей в ДТП по дороге в Крым

Авария произошло в Краснодарском крае 10 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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У погибшей остались двое совершеннолетних детей – девушка и парень, который сейчас служит в армии.У погибшей остались двое совершеннолетних детей – девушка и парень, который сейчас служит в армии.Фото: Архив "КП"
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В Сызрани дети погибшей в ДТП мамы ищут деньги, чтобы привезти ее тело домой. Женщина скончалась по дороге в Крым в Брюховецком районе Краснодарского края утром 10 августа, сообщает КТВ-Луч. Сызранка ехала с семьей в машине «Шевроле Эпика». Вместе с ней в салоне были ее муж и 15-летняя дочь.

Мужчина в стабильно тяжелом состоянии в больнице Краснодара. Туда его доставили на вертолете. Девочка в медучреждении в Брюховецком районе. В Сызрани у погибшей остались двое совершеннолетних детей – девушка и парень, который сейчас служит в армии. Сызранский телеканал приводит номер телефона, по которому можно связаться с детьми погибшей - +7(937)218-93-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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