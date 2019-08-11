В Тольятти прошел День физкультурника
В субботу, 10 августа, по всей стране прошел День физкультурника. В стороне не остался и Тольятти. Праздник состоялся в УСК «Олимп».
- С праздником всех, для кого спорт стал нормой жизни, поздравил глава города Сергей Анташев. В программе мероприятия - чествование ветеранов спорта и показательные выступления воспитанников спортшкол, - рассказали в пресс-службе администрации Тольятти.
Зрители были в восторге.Фото: Яков КНЯЗЕВ
На стадионе «Труд» прошел открытый турнир города по футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения, на стадионе «Торпедо» состоялись «Семейные старты», а также открытый чемпионат Тольятти по легкой атлетике.
В День физкультурнира прошел и турнир по фехтованию.Фото: Яков КНЯЗЕВ
А также турнир по боксу.Фото: Яков КНЯЗЕВ
Самыми спортивными семейными командами города стали Николаевы, Зотовы, Малаховы и Борисовы.
Велоспорт - одно из самых ярких зрелищ.Фото: Яков КНЯЗЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU