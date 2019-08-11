2019-08-11T12:41:03+03:00
Спорт

В Тольятти прошел День физкультурника

Там состоялись турниры по футболу, фехтованию, боксу, легкой атлетике и т.д.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В программе мероприятия - чествование ветеранов спорта и показательные выступления воспитанников спортшкол.В программе мероприятия - чествование ветеранов спорта и показательные выступления воспитанников спортшкол.Фото: Яков КНЯЗЕВ
Изменить размер текста:

В субботу, 10 августа, по всей стране прошел День физкультурника. В стороне не остался и Тольятти. Праздник состоялся в УСК «Олимп».

- С праздником всех, для кого спорт стал нормой жизни, поздравил глава города Сергей Анташев. В программе мероприятия - чествование ветеранов спорта и показательные выступления воспитанников спортшкол, - рассказали в пресс-службе администрации Тольятти.

Зрители были в восторге. Фото: Яков КНЯЗЕВ

Зрители были в восторге.Фото: Яков КНЯЗЕВ

На стадионе «Труд» прошел открытый турнир города по футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения, на стадионе «Торпедо» состоялись «Семейные старты», а также открытый чемпионат Тольятти по легкой атлетике.

В День физкультурнира прошел и турнир по фехтованию. Фото: Яков КНЯЗЕВ

В День физкультурнира прошел и турнир по фехтованию.Фото: Яков КНЯЗЕВ

А также турнир по боксу. Фото: Яков КНЯЗЕВ

А также турнир по боксу.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Самыми спортивными семейными командами города стали Николаевы, Зотовы, Малаховы и Борисовы.

Велоспорт - одно из самых ярких зрелищ. Фото: Яков КНЯЗЕВ

Велоспорт - одно из самых ярких зрелищ.Фото: Яков КНЯЗЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мама троих детей из Самары стала первой «Вице-миссис России 2019»
В Самаре водитель не заметил котлован и упал в него
«В ноябре он должен был вернуться домой, строил планы»: в Самарской области прощаются с погибшим 19-летним десантником
В Сызрани дети ищут деньги, чтобы привезти домой тело мамы, погибшей в ДТП по дороге в Крым
Самарских фанатов на игру «Крыльев Советов» в Ростове пустят бесплатно
В Самарской области у «Газели» на полной скорости лопнули шины
В Самарской области школьники пытались обчистить гараж сельчанина
Хоккеисты «Лады» уступили «Барсу» на предсезонном турнире
20 миллиардов инвестиций, 50 рабочих мест: в Самарской области будут производить суперсовременные удобрения
В Сызрани мама двоих детей разрисовала стены поликлиники
В Сызрани нашли пропавшего мужчину в камуфляжной форме
В Самарской области столкнулись автобус «Чебоксары-Геленджик» и легковушка
Запах пороха и дым на Проране: «Самарские маневры» прошли успешно
Доктора и там и тут показывают: в Самарской области практикуют телемедицинские консультации
Улыбнитесь вас снимает летающая камера: над дорогами Самарской области снова запустят комплекс высотного наблюдения
Под Сызранью столкнулись две фуры
Царь-пирог в 11 метров и регата на ялах: в Самарской области прошел фестиваль «Жигулевская вишня»
В Самаре для движения транспорта откроют улицу Шоссейная
В ДТП на дороге Отрадный-Борское в Самарской области пострадало три ребенка и три взрослых
И снова солнце уйдет за тучи: в выходные в Самарской области будут дожди
Документы поданы: на пост главы Куйбышевского района претендует девять человек
Аварийная субботу: на Московском шоссе в Самаре произошло сразу две аварии
Дыни укатились в кювет: в Самарской области опрокинулся грузовик с фруктами
Житель Самарской области хотел вырастить коноплю, но не получилось
Инвестпривлекательности растет: Самарская область поднялась в рейтинге кредитоспособности регионов России