В Тольятти прошел День физкультурника

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-11T12:41:03+03:00

В программе мероприятия - чествование ветеранов спорта и показательные выступления воспитанников спортшкол. Фото: Яков КНЯЗЕВ

Там состоялись турниры по футболу, фехтованию, боксу, легкой атлетике и т.д.

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В субботу, 10 августа, по всей стране прошел День физкультурника. В стороне не остался и Тольятти. Праздник состоялся в УСК «Олимп».

- С праздником всех, для кого спорт стал нормой жизни, поздравил глава города Сергей Анташев. В программе мероприятия - чествование ветеранов спорта и показательные выступления воспитанников спортшкол, - рассказали в пресс-службе администрации Тольятти.

Зрители были в восторге.Фото: Яков КНЯЗЕВ

На стадионе «Труд» прошел открытый турнир города по футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения, на стадионе «Торпедо» состоялись «Семейные старты», а также открытый чемпионат Тольятти по легкой атлетике.

В День физкультурнира прошел и турнир по фехтованию.Фото: Яков КНЯЗЕВ

А также турнир по боксу.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Самыми спортивными семейными командами города стали Николаевы, Зотовы, Малаховы и Борисовы.

Велоспорт - одно из самых ярких зрелищ.Фото: Яков КНЯЗЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU