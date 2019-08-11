В Самаре водитель не заметил котлован и упал в него
Мужчина сам выбрался из салона авто
Медицинская помощь водителю не потребовалась.Фото: Айна УТИБАЕВА
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Курьезный случай произошел в Самаре утром в воскресенье, 11 августа. На проспекте Кирова в районе трамвайного кольца 25 маршрута в котлован залетела «Лада Гранта», сообщает корреспондент «КП-Самара». По данным ГУ МВД России по региону, водитель не заметил яму.
- Инспекторам ГИБДД мужчина сообщил, что не заметил яму. Водитель не пострадал, из салона автомобиля он выбрался сам, - рассказали в главке.
Сообщается, что медицинская помощь мужчине не потребовалась. На месте работали инспекторы ГИБДД. Они и будут разбираться во всех подробностях аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU