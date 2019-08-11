МЧС: в Самарской области ожидаются грозы и усилится ветер

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-11T14:13:20+03:00

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Региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС сообщило об ухудшении погоды в Самарской области. В период с 19:00 воскресенья, 11 августа, до 19:00 понедельника, 12 августа, в большинстве районов прогнозируют небольшой и умеренный дождь, местами грозы. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, - предупреждают в МЧС.

Будьте осторожны!Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Температура воздуха ночью будет +8… +13. Днем +12…+17.

ИСТОЧНИК KP.RU