МЧС: в Самарской области ожидаются грозы и усилится ветер
Региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС сообщило об ухудшении погоды в Самарской области. В период с 19:00 воскресенья, 11 августа, до 19:00 понедельника, 12 августа, в большинстве районов прогнозируют небольшой и умеренный дождь, местами грозы. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, - предупреждают в МЧС.
Будьте осторожны!Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Температура воздуха ночью будет +8… +13. Днем +12…+17.
ИСТОЧНИК KP.RU