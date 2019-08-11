В Самаре ночью в многоэтажке загорелась шахта лифта
Пожарные эвакуировали 50 человек. К счастью, пострадавших нет
О причинах возгорания пока ничего не известно.Фото: архив "КП"
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В Самаре ночью с субботы на воскресенье, 11 августа, в одной из многоэтажек произошло ЧП. В доме на улице Революционной, 149 загорелась шахта лифта. Огонь распространился на 15 метров, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
- Загорелась шахта на втором и третьем этажах. Сообщение о возгорании поступило в 1:02, ликвидировать пожар удалось в 1:40, - сообщили в МЧС.
Из-за пожара из дома эвакуировали 50 человек. К счастью, никто не пострадал.
О причинах возгорания пока ничего не известно. Их будут искать специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU