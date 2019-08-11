В Самарской области упавшее дерево разрушило дом и раздробило ногу мужчине

СЕГОДНЯ 21:30 2019-08-11T21:30:20+03:00

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В Самарской области на пристани Шелехметь упавшее во время грозы дерево разрушило дом и раздробило ногу местного жителя. Пострадавшего в медицинское учреждение доставили спасатели. Они прибыли за 40 минут в сильный шторм на катере и забрали мужчину. Об этом в одной из соцсетей рассказала дочь пострадавшего.

- Был сильный шторм, волна была такой, что страшно было смотреть на Волгу. Ребята [спасатели] вышли на своем катере из Самары и через 40 минут были на месте. Доставили папу в город из-за Волги, оказали медицинскую помощь. Оперативность, профессионализм, доброе отношение и отзывчивость отличают этих ребят. Спасибо вам, что вы есть, что помогаете людям, - написала самарчанка.

Произошло это 5 августа в районе 22:40. Мужчину передали врачам «скорой помощи» в 1:15. У пострадавшего диагностировали перелом ноги, сообщает ПСС Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU