В центре Самары голый мужчина в носках бегал по дороге и бросался под транспорт

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-12T15:28:46+03:00

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В минувшие выходные жители Самары стали свидетелями необычной картины. Они заметили, как в старом городе по улицам ходит голый мужчина.

Некий мужчина в костюме Адама бродил по проезжей части в районе пересечения улиц Куйбышева и Пионерской. Из одежды на нем были только носки, - поделились в соцсетях горожане

Один из очевидцев странного явления народу заснял мужчину на видео. На нем видно, как не обремененный одеждой самарец сначала спокойно идет по дороге, пропускает иномарку, а потом внезапно бросается на мотоциклиста. Водитель байка оказался проворнее и успел скрыться от неадекватного мужчины. Пользователи сети теряются в догадках, что сподвигло мужчину на такое экстравагантное поведение. Кто-то предположил, что самарец полностью расплатился с ипотекой, а кто-то уверен, что это любовник женщины, к которой не вовремя вернулся из командировки муж.

ИСТОЧНИК KP.RU