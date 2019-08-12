В Самарской области 12-летняя девочка во время работ по дому упала горлом на нож
Жуткое ЧП произошло на прошлой неделе в Нефтегорске. Там серьезные ранения получила 12-летняя Даша К.
- Она вместе с семьей обдирала обои, спрыгнула со стула и налетела горлом на нож. Ребенок потерял очень много крови и угодил в больницу в тяжелом состоянии, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" знакомый с ситуацией источник.
В социальных сетях объявили о том, что пострадавшей нужна помощь. Ей требовалась кровь первой группы, резус положительный. Горожане откликнулись на просьбу.
-Кровь для Даши нашли, спасибо добрым сердцам. Оценить её состояние пока сложно, - поделился с "Комсомолкой" руководитель Управления культуры и молодежной политики администрации Нефтегорского района Александр Яков, который тоже принял участие в поисках помощи ребенку.
ИСТОЧНИК KP.RU