2019-08-12T15:49:40+03:00
Происшествия

В Самарской области 12-летняя девочка во время работ по дому упала горлом на нож

Даша К. получила серьезные ранения, сейчас за ее жизнь борются врачи
Михаил ГОРЮНОВ
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Ребенка доставили в больницуРебенка доставили в больницуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Жуткое ЧП произошло на прошлой неделе в Нефтегорске. Там серьезные ранения получила 12-летняя Даша К.

- Она вместе с семьей обдирала обои, спрыгнула со стула и налетела горлом на нож. Ребенок потерял очень много крови и угодил в больницу в тяжелом состоянии, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" знакомый с ситуацией источник.

В социальных сетях объявили о том, что пострадавшей нужна помощь. Ей требовалась кровь первой группы, резус положительный. Горожане откликнулись на просьбу.

-Кровь для Даши нашли, спасибо добрым сердцам. Оценить её состояние пока сложно, - поделился с "Комсомолкой" руководитель Управления культуры и молодежной политики администрации Нефтегорского района Александр Яков, который тоже принял участие в поисках помощи ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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