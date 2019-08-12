Самарец сделал видео с необычным подъездом, крыльцо которого само поднимает людей на нужный этаж

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-12T16:14:52+03:00

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Необычный и необъяснимый случай на днях был зафиксирован на улице Молодогвардейской в Самаре. Там крыльцо жилого многоэтажного дома доставило местного жителя на нужный этаж - он даже не успел зайти в подъезд. Видео мистичного происшествия появилось в интернете. Корреспондент "Комсомолки" связался с автором ролика и узнал его секрет.

- Это дом напротив меня, на котором уже лазали чудовища в предыдущих моих роликах. Я думал над сюжетом для нового ролика и придумал, что существует такой подъезд, где технологии будущего совмещаются с простыми механизмами, - рассказал samara.kp.ru Дмитрий Катаев.

Дмитрий - известный в городе мастер 3D-анимации. Раньше в сети уже появлялись видео с монстрами на домах, с дорожными червями и чудищем на площади Куйбышева.

- Здесь же я также хотел развить такую идею, что кое-что интересное у нас в стране реализуется, но о последствиях особо не думают, - добавил наш собеседник.

(Не) обычный подъезд в Самаре .https://vk.com/diman_kataev

ИСТОЧНИК KP.RU