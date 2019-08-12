В Самаре общественники усомнились в безопасности пешеходных переходов возле городских парков

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-12T16:27:43+03:00

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В Самаре активисты Общероссийского народного фронта проверили пешеходные переходы возле крупнейших парков города и нашли там нарушения. В зоне риска оказались парк имени Юрия Гагарина и парк Победы.

- Парк Победы имеет два входа. Центральный оборудован дорожными знаками, разметкой и освещением, а вход со стороны улицы Энтузиастов вызывает опасения у жителей — там давно стерлась «зебра», нет светофора и фонаря, - сообщают общественники.

Что касается парка Гагарина, то там разметка есть, но все же присутствуют другие нарушения. К примеру, там очень высокий бордюр, который мамам с колясками и инвалидам очень трудно преодолеть. Кроме того, пешеходный переход расположен слишком близко к остановке, поэтому общественный транспорт часто перекрывает его и мешает пройти пешеходам. Активисты ОНФ направили результаты проверок в департамент городского хозяйства и экологии, а также в администрации Промышленного и Советского районов и попросили их устранить все замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU