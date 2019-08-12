За звание лучших в мире на Worldskills сразятся два представителя Самарской области

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-12T17:03:28+03:00

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Через десять дней в Казани стартует мировой чемпионат по стандартам Worldskills-2019. Самарскую область в нем представит лучший фрезеровщик Европы Михаил Воронцов. Выпускнику Поволжского государственного колледжа придется побороться с представителями 30 государств. В регионе подготовке специалистов для участия в этих соревнованиях уделяют огромное внимание. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в 2018 году егион поднялся в списке лучших с 14-го на 12-е место.

- Важно, чтобы появившиеся возможности могли использовать все учреждения среднего профессионального образования, - подчеркнул глава региона.

В этом году для конкурсантов от 14 до 16 лет пройдет WorldSkills Junior. В число конкурсантов вошла и студентка колледжа технического и художественного образования г.о. Тольятти Алина Гатауллина. Она будет бороться за победу в компетенции «Малярные и декоративные работы».

За всю историю мирового чемпионата впервые Самарскую область в нем представляют сразу два участника. И этому, по мнению представителей минобра, немало способствовало то, что активно ведется оснащение колледжей и техникумов новым оборудованием. Это в свою очередь способствует повышению интереса к рабочим профессиям.

ИСТОЧНИК KP.RU