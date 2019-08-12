42 пешехода погибли в Самарской области за 7 месяцев этого года

СЕГОДНЯ 19:25 2019-08-12T19:25:50+03:00

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В Самарском регионе стартовала «Неделя безопасности». Продлится акция с 12 по 18 августа. Ее цель напомнить автомобилистам о необходимости пропускать пешеходов, а людям о важности соблюдения ПДД, даже если идете пешком. К сожалению, переход дороги в неположенном месте и другие нарушения ПДД, связанные с пешеходами в нашем регионе не редкость. Только за 7 месяцев 2019 года на дорогах области 589 человек оказались под колесами автомобилей, 42 из них погибли, еще 572 получили травмы.

Чтобы таких происшествий стало меньше и запущена акция «Неделя безопасности». Экипажи ДПС будут дежурить в местах частых ДТП и вблизи пешеходных переходов. Региональная Госавтоинспекция просит водителей снижайте скорость перед пешеходным переходом и быть внимательными на дорогах.

- Быть бдительными нужно и самим пешеходам. Не стоит торопиться неосмотрительно вступать на пешеходный переход, который не гарантирует полную безопасность. Необходимо убедиться, что водитель вас видит и пропускает. В темное время суток одного света фар водителю недостаточно, чтобы вовремя заметить пешехода. Не пренебрегайте световозвращающими элементами, - обратились к жителям сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU