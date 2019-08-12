Алое зарево и дым на всю улицу: в Куйбышевском районе Самары горели сараи
В Куйбышевском районе Самары произошел крупный пожар. В понедельник, 12 августа, по адресу: улица Таганская, дом 22 загорелись сараи.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 19:26.
- Горели сарай на общей площади 120 кв.м. Пожар по повышенному рангу 1_БИС, - сообщили в МЧС. – Ликвидировать возгорание удалось в 20:12.
По последим данным, в результате ЧП никто не пострадал. На пожаре работали 6 отделений, а это 30 человек личного состава и семь единиц техники.
Пожар в Куйбышевском районе Самары.
ЧП привлекло внимание зевак. Люди гадали, что стало причиной происшествия. Рассматривался даже поджог. Однако точно на этот вопрос ответят специалисты после экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU