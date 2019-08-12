Алое зарево и дым на всю улицу: в Куйбышевском районе Самары горели сараи

СЕГОДНЯ 21:13 2019-08-12T22:05:08+03:00

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В Куйбышевском районе Самары произошел крупный пожар. В понедельник, 12 августа, по адресу: улица Таганская, дом 22 загорелись сараи.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 19:26.

- Горели сарай на общей площади 120 кв.м. Пожар по повышенному рангу 1_БИС, - сообщили в МЧС. – Ликвидировать возгорание удалось в 20:12.

По последим данным, в результате ЧП никто не пострадал. На пожаре работали 6 отделений, а это 30 человек личного состава и семь единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725564" frameborder="0"></iframe> Пожар в Куйбышевском районе Самары.

ЧП привлекло внимание зевак. Люди гадали, что стало причиной происшествия. Рассматривался даже поджог. Однако точно на этот вопрос ответят специалисты после экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU