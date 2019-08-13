Долг в 26 тысяч рублей едва не оставил самарца без Mitsubishi Lancer

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-13T09:21:25+03:00

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Житель Самары едва не лишился автомобиля Mitsubishi Lancer за долг в 26 тысяч рублей. Эту сумму он «накопил», игнорируя платежи за тепло.

- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Поскольку он добровольно не погашал долг, то приставы арестовали его автомобиль. Иномарку передали на хранение взыскателю, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Сразу после этого мужчина поспешил полностью погасить долг. Также ему пришлось оплатить исполнительский сбор в 2 тысячи рублей. После этого машину вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU