Долг в 26 тысяч рублей едва не оставил самарца без Mitsubishi Lancer
Мужчина накопил эту сумму, «забывая» платить за тепло
Фото: УФССП по Самарской области
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Житель Самары едва не лишился автомобиля Mitsubishi Lancer за долг в 26 тысяч рублей. Эту сумму он «накопил», игнорируя платежи за тепло.
- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Поскольку он добровольно не погашал долг, то приставы арестовали его автомобиль. Иномарку передали на хранение взыскателю, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Сразу после этого мужчина поспешил полностью погасить долг. Также ему пришлось оплатить исполнительский сбор в 2 тысячи рублей. После этого машину вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU