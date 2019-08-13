2019-08-13T10:35:17+03:00
Происшествия

Самарец похищал госномера с легковушек, чтобы установить на краденные «Газели»

Недавно мужчина ответил перед судом за свои преступления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчине предстоит провести в колонии 4 годаМужчине предстоит провести в колонии 4 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вынесли приговор предприимчивому мужчине, который похищал госномера с легковушек и ставил их на украденные «Газели». Нелегальный «бизнес» в областной столице наладил 42-летний местный житель.

- Мужчина похищал номера с легковых машин, припаркованных на улицах Самары, с декабря 2018 года по февраль 2019 года. Он устанавливал их на украденные «Газели», которые перегонял на стоянки для дальнейшей продажи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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