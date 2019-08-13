2019-08-13T14:21:44+03:00
Происшествия

В Самаре на Матросова водитель такси неудачно повернул и устроил ДТП

Молодой человек не пропустил автомобиль «Рено»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В результате аварии пострадал один человекВ результате аварии пострадал один человекФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Утром в понедельник, 12 августа, на улице Александра Матросова в Самаре произошло ДТП. Там около 6:50 столкнулись такси марки «Шкода» и автомобиль «Рено». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 23-летний таксист, двигаясь со стороны улицы Вольской в направлении улицы Ставропольской, при повороте налево не уступил дорогу «Рено» и столкнулся с ним, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадал 28-летний водитель «Рено». Его увезли в больницу. После оказания необходимой помощи мужчину направили на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИББД, оба водителя на момент аварии были трезвы. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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